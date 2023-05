Ucraina: Tajani, missioni internazionali sono strumento importante di politica estera a fronte del conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le missioni internazionali sono uno strumento ancora più importante di politica estera a fronte del conflitto in Ucraina, dando ulteriore peso diplomatico all’Italia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso delle comunicazioni davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera ed Esteri del Senato. Tajani ha ricordato la proposta del nostro Paese per la creazione di una zona franca a Zaporizhzhia come punto di partenza per il dialogo. Continuiamo a sostenere l’azione di Rafael Grossi come direttore dell’Aiea, ha evidenziato il ministro, sottolineando anche l’importanza di mantenere aperto il corridoio verde per fornire grano ai Paesi africani. Tuttavia, sul piano generale, “non vediamo al momento” la possibilità di avviare negoziati. “Il prossimo anno avremo la presidenza del G7 e questo ci darà maggiore capacità di incidere”, ha aggiunto Tajani. L’Italia, ha poi osservato, sostiene tutte le iniziative che l’Unione europea sta portando avanti per fornire strumenti militari a Kiev. “Siamo pronti a discutere un eventuale aumento del bilancio settennale dello strumento europeo per la pace”, ha proseguito. L’Italia è inoltre uno dei primi Paesi in Europa per efficacia nell’attuazione delle sanzioni contro la Russia, ha detto ancora Tajani, ribadendo poi il “successo” della Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina tenuta a Roma. (Res)