Colombia: ritrovati nella foresta dopo oltre due settimane tre bambini e un neonato

- Tre bambini e un neonato sono stati ritrovati vivi in una foresta in Colombia dopo che il piccolo aereo su cui viaggiavano con tre adulti era precipitato 17 giorni fa, uccidendo il pilota e due passeggeri adulti. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, i minori (di 13, 9 e 4 anni e 11 mesi) viaggiavano con la madre e un altro passeggero in un piccolo aereo che si è schiantato mentre sorvolava il dipartimento di Caquetá, in una zona di giungla. Il 16 maggio scorso, le autorità colombiane hanno trovato i corpi dei tre adulti, ma nessuna traccia dei bambini. Grazie al grande dispiegamento di servizi di emergenza e al lavoro di cani addestrati alla ricerca di tracce umane, i soccorritori sono riuscite a risalire al luogo dove i minori si erano accampati grazie al rinvenimento di residui di cibo di cui si erano nutriti. Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha celebrato attraverso il suo account Twitter l'esito positivo delle ricerche e ha ringraziato i servizi di emergenza per il lavoro svolto nelle indagini.(Spm)