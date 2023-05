Commercio: al via discussione in Aula a Roma su regolamento licenze su area pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la discussione in Assemblea capitolina sulla delibera che disciplina il commercio su area pubblica e che recepisce il Testo unico del commercio (Tuc) della Regione Lazio del 2019. A presentare il provvedimento in Aula Giulio Cesare è stata l'assessora al Commercio, Monica Lucarelli, che ha spiegato: "La proposta nasce dall'esigenza di aggiornare il regolamento recependo le modifiche introdotte nel 2019 dal Testo unico del commercio (Tuc) della Regione Lazio. C'è stata una discussione molto lunga e non facile, però ha stimolato il miglioramento e il potenziamento di questa delibera anche da parte della commissione Commercio che ringrazio e che hanno generato proposte di emendamento. È stata occasione per continuare il confronto proficuo e continuativo con tutte le associazioni di categoria in un percorso partecipato che ha visto il confronto sia delle opposizioni che della maggioranza con i rappresentanti delle associazioni per trovare in alcuni casi le migliori modifiche". (segue) (Rer)