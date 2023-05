Commercio: al via discussione in Aula a Roma su regolamento licenze su area pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera, ha proseguito Lucarelli, è "un recepimento tecnico del Tuc. Mi auguro - ha sottolineato l'assessora - che sulla base del confronto di questi mesi potremo avviare un confronto politico a seguito dell'approvazione in Aula Giulio Cesare. Roma ha bisogno di una visione che riconosca un ruolo al servizio che viene giornalmente fornito dagli operatori, sia ai cittadini sia a i turisti: dalle edicole ai mercati, dagli ambulanti ai fiorai, un tessuto economico importante per la città e che occupa migliaia di persone quotidianamente. Abbiamo bisogno di dare maggior decoro alle nostre strade, di creare un banco-tipo e c'è bisogno di politiche di sviluppo economico per i mercati coninuando a dare servizi che siano sempre migliori e innovativi. È un lavoro enorme che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi. Avremo modo di discutere delle modifiche proposte. Sul tema delle rotazioni - ha concluso - sono stati pensati importanti emendamenti: è emersa la necessità di un sistema innovativo, che da una parte aiuti gli operatori a lavorare meglio e dall'altra aiuti l'amministrazione a controllare in modo efficace". (Rer)