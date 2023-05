Parlamento: senatrici Petrucci e La Marca e deputato Centemero componenti delegazione Assemblea UpM

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di turno di palazzo Madama, Maurizio Gasparri, ha comunicato oggi in apertura di seduta che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, "ha chiamato a far parte della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (UpM, ndr) le senatrici Petrucci e La Marca", mentre il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, "ha chiamato a far parte della medesima delegazione il deputato Centemero". (Rin)