Minori: Unicef e Anci insieme per campagna “Diritti in comune”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e l'Unicef Italia lanciano, per il terzo anno consecutivo, l'iniziativa di sensibilizzazione "Diritti in comune - Nelle politiche comunali ogni bambino e adolescente conta" per ricordare e celebrare il 32mo anniversario della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Con questa iniziativa i Comuni sono chiamati a compiere gesti simbolici per diffondere la conoscenza dei diritti dei bambini e dei ragazzi fra i cittadini e rinnovare l'impegno delle amministrazioni comunali per garantire l'attuazione della Convenzione Onu. Quest'anno l'iniziativa, oltre a sensibilizzare sui diritti sanciti dalla Convenzione Onu, avrà un focus sull'importanza della valorizzazione dei dati sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, per sostenere che i bambini e gli adolescenti contano e possono contare su amministrazioni comunali impegnate per offrire servizi a loro misura. "Le ragazze e i ragazzi, le bambine e i bambini – ha commentato Antonio Decaro, presidente dell'Anci – sono il nostro futuro e ogni sforzo va fatto perché queste giovani generazioni crescano nella sicurezza, nella consapevolezza, vedendo pienamente tutelati i propri diritti. Questa missione rientra pienamente nella missione dei sindaci e nella loro responsabilità verso le comunità. La rete dell'Anci si è sempre impegnata affinché le esigenze delle giovani generazioni fossero centrali negli atti di programmazione, negli investimenti, nelle scelte politiche e amministrative dei Comuni, con particolare attenzione alle situazioni più difficili: i minorenni affidati ai servizi sociali, e quelli la cui giovane esistenza è già segnata da esclusione, povertà, sfruttamento, violenza. Rilanciamo oggi l'azione che Anci conduce ormai da anni sulla base del protocollo sottoscritto con Unicef Italia: una collaborazione molto positiva che sostiene le amministrazioni comunali nell'attività di scambio di informazioni e di esperienze, e che aiuta noi sindaci a pensare e mettere in cantiere iniziative concrete dalla parte dell'infanzia". (segue) (Com)