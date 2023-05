Minori: Unicef e Anci insieme per campagna “Diritti in comune” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diritti in Comune è rivolta a tutte le amministrazioni comunali e ha l'obiettivo di valorizzare il ruolo fondamentale che i Comuni sono chiamati a svolgere perché i diritti dell'infanzia e l'adolescenza non rimangano solo principi ma trovino attuazione concreta nelle azioni e nelle politiche che i Comuni adottano quotidianamente" - ha dichiarato Carmela Pace, presidente dell'Unicef Italia. "Quest'anno l'iniziativa è dedicata all'importanza di affiancare alla preziosa conoscenza diretta che ogni amministratore ha del territorio in cui opera, anche una conoscenza analitica della condizione di vita di tutti i minorenni presenti nel Comune, in modo che si possano programmare politiche basate su evidenze che permettano di rispondere con i servizi più adatti ai reali bisogni e alle aspettative, della popolazione più giovane". I Comuni sono invitati a dedicare una seduta di Giunta o di Consiglio all'anniversario, a diffondere i materiali realizzati per l'iniziativa in tutti i luoghi e gli uffici pubblici e a promuovere l'iniziativa con l'hashtag “dirittincomune27maggio” attraverso l'attività sui social, o sul web dedicando una pagina del proprio sito all'iniziativa. "Diritti in comune" è l'attività che Anci e Unicef hanno promosso insieme negli ultimi anni, grazie al Protocollo siglato nell'ambito del Programma Unicef Città amiche dei bambini e degli adolescenti, volto a valorizzare il ruolo strategico che le amministrazioni locali hanno nel dare piena attuazione alla Convenzione Onu. Tutte le informazioni per aderire e i materiali sono disponibili alla pagina www.unicef.it/diritti-in-comune dove sarà presente anche l'elenco aggiornato delle Città che aderiranno promuovendo le azioni suggerite. (Com)