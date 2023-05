Imprese: Iveco, il Daily vince premio “Light Truck of the Year” in occasione dei Great British Fleet Awards

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Daily è stato proclamato “Light Truck of the Year” in occasione dei Fleetworld Great British Fleet Awards 2023, l’evento annuale organizzato dalla società editrice britannica Fleet World Group, che premia le aziende all’avanguardia in materia di nuovi sviluppi, tecnologia, sostenibilità e strategia nel settore dei veicoli destinati alle flotte. Valutato da un gruppo di esperti composto da redattori del Fleet World Group, il Daily è stato apprezzato per i suoi numerosi punti di forza e il continuo sviluppo con ogni nuovo modello, in quanto il Daily rappresenta il veicolo di riferimento nel panorama dei veicoli commerciali. Il motivo alla base di questo riconoscimento è stato: “I costanti aggiornamenti del modello hanno fatto sì che l’Iveco Daily continui a registrare buoni numeri di vendita nel campo dei veicoli commerciali leggeri. Gli assi portanti del Daily sono il suo telaio, basato su quello dei camion, e la completezza della sua gamma di versioni, per cui i responsabili acquisti dei parchi veicoli dispongono di un ampio portafoglio di modelli che spazia dai furgoni alle conversioni. Il comfort e la fluidità di guida crescono di generazione in generazione, e con essi la scelta di motori e trasmissioni. Inoltre, le conversioni speciali per diverse tipologie di clienti contribuiscono a rendere il Daily il veicolo perfetto per le flotte”. Il Daily nella sua variante da 7 tonnellate si è rivelato una risorsa preziosa per gli operatori, grazie alla robustezza del suo telaio di derivazione dei camion, che consente una capacità di traino pari a 3,5 tonnellate e un carico utile leader nella categoria, fino a 4,9 tonnellate. Le sue capacità di carico hanno permesso agli operatori di fare a meno di veicoli più grandi, sfruttando i vantaggi derivanti da costi totali di esercizio ridotti e dalla migliore manovrabilità nel processo. Un’offerta di motori diesel Euro VI-E fornisce un equilibrio ottimale tra potenza ed efficienza e, con l’impiego del biometano, si ottiene una riduzione fino al 121 per cento, come dimostrato dallo studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). (segue) (Com)