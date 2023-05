Imprese: Iveco, il Daily vince premio “Light Truck of the Year” in occasione dei Great British Fleet Awards (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’eDaily, il gemello elettrico introdotto di recente sul mercato, raggiunge le zero emissioni senza scendere a compromessi relativamente alle capacità del veicolo. Il Daily è stato il primo veicolo nel suo settore a offrire una comoda trasmissione automatica a otto velocità Hi-Matic, mentre un nuovo cambio manuale a sei rapporti riduce del 50 per cento il gioco libero della leva del cambio rispetto ai modelli precedenti. Anche la durata della frizione è stata migliorata del 18 per cento e gli intervalli per la sostituzione dell’olio del cambio ammontano ora a 350.000 km. Il Daily è inoltre dotato delle sospensioni pneumatiche Air-Pro, che si adattano continuamente alle condizioni di utilizzo per offrire una guida straordinariamente fluida e sicura per l’autista e il carico. Un’altra novità assoluta offerta dal Daily è rappresentata dai sedili Hi-Comfort in memory foam. La schiuma si adatta al corpo, distribuendo il peso in modo uniforme e riducendo i picchi di pressione fino al 30 per cento, evitando così gli affaticamenti, prevenendo il mal di schiena e migliorando il comfort e il benessere dell’autista. La cabina del Daily è ricca di innovative tecnologie, come l’Iveco Driver Pal con funzionalità di Amazon Alexa. Si tratta di un innovativo compagno di viaggio vocale e digitale che consente agli autisti di interagire con il loro veicolo e la community su strada, nonché di accedere ai servizi connessi di Iveco grazie ai comandi vocali in vivavoce tramite Amazon Alexa. (Com)