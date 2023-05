Imprese: costo biglietti EasyJet aumenta del 31 per cento annuo nel primo trimestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo medio dei biglietti aerei di EasyJet è aumentato del 31 per cento tra gennaio e marzo 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nonostante l'aumento dei prezzi, la domanda è stata "più forte che mai" nei primi tre mesi di quest'anno, con quattro milioni di persone in più che hanno viaggiato con la compagnia rispetto allo scorso anno. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di EasyJet, Johan Lundgren, che ha inoltre affermato che è "difficile prevedere" come cambieranno i costi quest'estate. (Rel)