Siria: presidente Assad parte oggi per Gedda per il vertice della Lega araba di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Siria, Bashar al Assad, partirà oggi per Gedda, in Arabia Saudita, per prendere parte alla 32ma sessione di lavori del vertice del Consiglio della Lega araba, prevista per domani. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale siriana “Sana”. Il 10 maggio scorso, infatti, Assad aveva ricevuto l’invito del re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, a partecipare al vertice. “La prossima riunione della Lega araba in Arabia Saudita rafforzerà l’azione comune per realizzare le apsirazioni dei popoli arabi”, aveva commentato il presidente siriano rispondendo all’invito. Ieri, rispondendo a una domanda dell’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, il ministro degli Esteri siriano, Faisal Miqdad, aveva confermato che “la Siria non può essere assente a nessuna riunione araba”, sottolineando che “Assad probabilmente avrebbe preso parte al vertice di venerdì”, 19 maggio. Dichiarazioni simili a quelle rilasciate dal consigliere alla presidenza del Consiglio dei ministri siriano, Abdel Qader Azouz, che aveva “previsto la partecipazione del presidente Assad al vertice della Lega araba di Gedda”. Durante l’incontro con il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, inoltre, Miqdad aveva annunciato che “la Siria avvierà con l’Arabia saudita tutte le procedure necessarie per riaprire le ambasciate a Riad e a Damasco”. (Lib)