Maltempo: Foti (Fd'I), cordoglio a popolazioni, governo Meloni c'è

- "Cordoglio e solidarietà da parte di Fratelli d'Italia alle popolazioni dell'Emilia-Romagna. Il governo Meloni c'è e si è mosso in accordo con la Regione e gli enti locali. Bisogna anzitutto recuperare le persone che risultano disperse e mettere in sicurezza chi ancora non lo è. Poi si dovrà pensare alla ricostruzione". Lo ha dichiarato ai telegiornali il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Rin)