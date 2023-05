Russia: Duma di Stato approva legge che permette elezioni durante legge marziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo) ha approvato una legge che prevede la possibilità di svolgere elezioni nel territorio in cui è stata introdotta la legge marziale. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Tass". Secondo la legislazione vigente, nel territorio in cui è stata introdotta la legge marziale, non è possibile tenere referendum ed elezioni per le autorità statali e governo locale. La legge adottata dalla Duma di Stato chiarisce che questa limitazione non si applica ai casi in cui la decisione di indire un'elezione o un referendum viene presa dalla Commissione elettorale centrale della Russia dopo consultazioni con il ministero della Difesa e il Servizio federale per la sicurezza della Russia. Inoltre, le legge introduce un nuovo articolo che prevede una detenzione amministrativa per 30 giorni per i cittadini "in caso di violazione dei divieti e delle restrizioni stabiliti dai decreti del Presidente della Federazione Russa nel territorio in cui è stata introdotta la legge marziale". Infine, il decreto prevede "trasferimento forzato e controllato di cittadini da un territorio in cui è stata introdotta la legge marziale a territori in cui non è stata introdotta la legge marziale". (Rum)