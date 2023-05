Libia: Crosetto, la stabilizzazione del Paese è essenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilizzazione della Libia è essenziale. Lo ha evidenziato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante le comunicazioni davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera ed Esteri del Senato, in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2023, alle missioni internazionali in corso e allo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. “Finora abbiamo ottenuto ben poco rispetto agli sforzi profusi” nel Paese, ha poi fatto notare Crosetto, menzionando le diverse missioni che vedranno impegnata l’Italia in Libia anche nel 2023, a livello sia nazionale che internazionale ed europeo. Tra queste, una “rimodulata” Missione bilaterale di assistenza e supporto (Miasit), la missione Mediterraneo sicuro, per cui è stato confermato il dispositivo navale predisposto per la lotta ai traffici illeciti, la missione Irini, il cui comando operativo continuerà a essere ospitato a Roma ed Eubam Libia, il cui obiettivo è fornire assistenza nella gestione delle frontiere. L’Italia, ha inoltre riferito Crosetto, è pronta a svolgere un ruolo di “facilitatore” nella riunificazione delle forze armate libiche, laddove si creino le condizioni. (Res)