- “Lavoriamo per predisporre la nostra proposta di RePower Eu sul quale, poi, inizieremo questo confronto di modifica del Pnrr, perché il RePower sarà il capitolo aggiuntivo su cui costruire l’adeguamento del Pnrr”. A spiegarlo è stato il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel suo intervento in occasione del Forum della Pubblica amministrazione. (Rin)