Pnrr: Fitto, su rimodulazione siamo realisti ed ottimisti

- Il termine per la rimodulazione del Pnrr “è il 31 agosto ed il governo sta lavorando su questo, anche con il confronto con la Commissione europea, utilizzando il riferimento al capitolo del RePower Eu”. Lo ha chiarito il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel suo intervento in occasione del Forum della Pubblica amministrazione. “Nella vita - ha poi aggiunto - bisogna comunque essere ottimisti e non si giustificherebbe mai il pessimismo e non dobbiamo mai confondere il pessimismo con il realismo, che sono due cose diverse. Noi siamo realisti e ottimisti”. (Rin)