Imprese: Sace si aggiudica Call for Proposals 2022 di Banca d'Italia con progetto Eureka

- Sace si aggiudica la Call for Proposals 2022, iniziativa promossa dal Milano Hub della Banca d'Italia, con il progetto Eureka (EURopean Export blocK-chain Aggregator) ideato nell'ambito dell'Innovation Lab del gruppo Sace, vero e proprio hub di innovazione, gruppo di lavoro multifunzionale e trasversale coordinato dalla funzione Customer Centricty and Product Design. La crescita sostenibile delle esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – riferisce una nota – è di vitale importanza per la salute del nostro Sistema Paese e la valorizzazione del made in Italy. Nella situazione di stabile fragilità che stiamo vivendo, diventa sempre più strategico mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento e fornitura attraverso soluzioni innovative, che permettano di gestire efficientemente e in sicurezza la liquidità e ridurre al minimo i rischi operativi. Per questo motivo, l'Innovation Lab di Sace con Eureka si è posto l'obiettivo di sviluppare una soluzione in grado di favorire la collaborazione dei diversi attori coinvolti nelle operazioni commerciali internazionali, che consentisse l'accesso a soluzioni assicurative-finanziarie in grado di sostenere in sicurezza le potenzialità dell'export delle aziende Italiane, in particolare le Pmi. "Il progetto Eureka è uno dei primi risultati delle sperimentazioni già avviate dall'Innovation Lab di Sace che riguardano il mondo fintech, i flussi di blockchain e il metaverso", ha dichiarato Francesco Salzano, Head of Customer Centricity and Product Design Sace, che ha aggiunto: "Il suo successo conferma l'impegno di Sace per l'innovazione e la digitalizzazione, in linea con il nostro Piano Industriale Insieme 2025, in un contesto in cui diventa sempre più importante identificare soluzioni a tutela delle aziende che operano nel mercato globale". (segue) (Com)