Imprese: Sace si aggiudica Call for Proposals 2022 di Banca d'Italia con progetto Eureka (2)

- In dettaglio, grazie alla tecnologia blockchain, il progetto Eureka prevede l'utilizzo dei registri distribuiti come strumenti di raccolta e condivisione delle informazioni generate lungo il ciclo di vita di una transazione commerciale internazionale, dalla fase di negoziazione fino alla gestione degli strumenti assicurativi, attraverso un'unica open platform in cui i documenti e gli asset commerciali vengono digitalizzati, così da avere una visione univoca grazie alle caratteristiche di condivisione, trasparenza, immutabilità e sicurezza dei dati che caratterizza il sistema blockchain. I progetti selezionati saranno supportati nelle successive fasi di sviluppo dal know how specifico di Banca d'Italia in materia bancaria, finanziaria e assicurativa e in specifici ambiti tematici legati agli stessi progetti. La proposta di Sace entra così in una fase di accelerazione e sviluppo di sei mesi prima di entrare nell'open platform che integra i servizi assicurativi-finanziari di Sace con un ventaglio di soluzioni a supporto del business che coinvolge tutti gli attori del Sistema Paese, dagli stakeholders fino alle imprese. L'Innovazione è l'elemento abilitante del Piano Industriale Insieme 2025 e consente di rispondere a problemi già noti e ai bisogni delle aziende clienti non ancora rilevati. L'Innovation Lab è immerso nell'ecosistema Sace ed è permeabile dall'interno attraverso la raccolta di spunti dalle persone del Gruppo e dall'esterno, attraverso confronti con Università, aziende, e startup e hub di innovazione, per intercettare trend innovativi, tecnologici e di business. Obiettivi del Lab sono la creazione di prototipi per valutare le idee più innovative e l'impatto che hanno in azienda, favorire l'innovazione continua, un cambiamento culturale e un mindset basati sulla ricerca e l'ascolto, informando e coinvolgendo tutte le persone della squadra SACE. La composizione del Lab è a rotazione e si rinnova ogni sei mesi, con un'alternanza a livello di funzione aziendale e referente; tutti possono quindi partecipare attivamente al laboratorio presentando le proprie idee e partecipando alle sessioni e ai gruppi di lavoro. (Com)