Tortora: Mulè (FI), uno degli esempi più dolorosi di malagiustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I vent’anni dell’Agenzia Nova rappresentano un traguardo che onora il giornalismo e chi ha creduto in questa missione di informazione" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "Quarant’anni dopo l’arresto di Tortora, noto conduttore televisivo, politico e giornalista, il suo caso continua e continuerà a far discutere perché rappresenta uno degli esempi più dolorosi di malagiustizia nella storia del nostro Paese". Lo ha detto il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, nel suo saluto introduttivo in occasione della lettura scenica, presso la sala della Regina di Montecitorio, dal titolo "Nell'occhio del labirinto - Apologia di Enzo Tortora", di Chicco Dossi, con Simone Tudda. "Qual è il costo di questo errore giudiziario, degli errori giudiziari in generale? Si tratta di un interrogativo che reca con sé molteplici risposte - ha aggiunto il parlamentare -. Anzitutto, emerge un evidente costo umano, rappresentato dalla sofferenza e dagli effetti pregiudizievoli patiti dal singolo, ingiustamente condannato o detenuto in via cautelare. Ma si profila anche un significativo costo sociale, perché la condanna e la restrizione dell’innocente disvelano i punti vulnerabili del sistema penale, alimentando la sfiducia dei consociati nell’amministrazione della giustizia. La vicenda di Tortora ha infatti contribuito in maniera decisiva ad aumentare la consapevolezza, nei comuni cittadini, delle gravi conseguenze della cattiva amministrazione della giustizia. Ne è prova il referendum promosso nel 1987, che vide una larghissima adesione al quesito volto ad abrogare l’esclusione della responsabilità civile dei magistrati in caso di errori giudiziari". L'esponente di FI ha proseguito: "Ma il caso Tortora è, oltre che un caso di uso errato della giustizia, un esempio emblematico dei danni che il sistema mediatico produce quando le informazioni che provengono dalla magistratura sono utilizzate al solo fine della spettacolarizzazione. Per usare ancora le parole di Tortora, 'la tempesta di informazioni false sul caso che mi riguarda si è abbattuta come un ciclone e il pubblico aveva il diritto di essere confuso perché pensa e dice quello che legge e quello che sente'". (segue) (Rin)