Tortora: Mulè (FI), uno degli esempi più dolorosi di malagiustizia (2)

- Mulè ha, poi, osservato: "In questo contesto, emerge la grandezza di Enzo Tortora il quale, pur essendo diventato, suo malgrado, il simbolo di tutte le vittime degli errori giudiziari, ha continuato a credere nella giustizia e nella possibilità di una giustizia realmente giusta, attraverso un coraggioso impegno politico portato avanti in prima persona. Ed è per questo motivo che ritengo estremamente significativo che l’evento odierno sia ospitato dalla Camera dei deputati. L’appuntamento di oggi non deve essere dedicato solo alla memoria di un grande protagonista della nostra storia, ma deve parlare all’informazione, alla magistratura e a tutte le forze politiche. La vicenda di Enzo Tortora, che è diventata il simbolo di tutti gli errori giudiziari italiani, deve essere sì ricordata, ma soprattutto analizzata e compresa e deve costituire stimolo per il legislatore, affinché vicende simili non si ripetano più, come ci si aspetta che accada in uno stato di diritto. Ed è per questo che oggi più che mai, i temi della battaglia di Tortora sulle garanzie processuali, contro l’uso mediatico della giustizia, per una condizione carceraria umana, per una responsabilizzazione della magistratura, per il rispetto dei diritti umani e civili - ha concluso sempre Mulè -, sono e devono restare al centro della nostra attenzione". (Rin)