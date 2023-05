Pa: Fitto, servono competenze adeguate anche per Pnrr e programmi coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’interno dei principali programmi nazionali, a partire dal Pnrr e da quello per la coesione “emerge in modo chiaro la necessità di avere un livello di competenze adeguato, anche rispetto al programma che la Commissione europea, a inizio legislatura, ha messo in campo anche sulle principali transizioni su cui e indispensabile lavorare in modo specifico, per la costruzione delle competenze adeguate”. Lo ha detto il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel suo intervento in occasione del Forum della Pubblica amministrazione. Lo stesso ministro ha ricordato che il governo ha scelto “di individuare un meccanismo di connessione fra i diversi programmi di intervento che il Pase sta portando avanti: il coordinamento fra le politiche del Pnrr e quelle per la coesione offre un’idea di visione comune che è fondamentale”, ha aggiunto. (Rin)