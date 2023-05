Spagna: Procura rigetta richiesta di mettere fuori legge Bildu in quanto formazione politica democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura nazionale spagnola ha respinto la richiesta di avviare un procedimento per mettere fuori legge il partito indipendentista basco Eh Bildu per l'inclusione nelle sue liste elettorali per le elezioni nei Paesi Baschi ed in Navarra del 28 maggio prossimo di 44 ex membri dell'organizzazione terroristica Eta. La richiesta era stata avanzata dall'Associazione professionale Giustizia per la Guardia Civil (Jucil). Nella relazione, i giudici hanno concluso che "in considerazione della sua attività, della legalità dei suoi mezzi e della compatibilità dei suoi obiettivi con i principi democratici, Euskal Herria Bildu costituisce una formazione politica democratica". Per questa ragione la possibilità di avviare la procedura di dichiarazione di illegalità secondo l'articolo 11 della legge organica sui partiti politici (Lopp) deve essere respinta. (Spm)