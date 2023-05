Imprese: Intrum, nuovi crediti per 520 milioni di euro nel fondo Utp Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudio Nardone, Amministratore delegato di Sagitta Sgr ha commentato: "Il Fondo Utp Italia, di cui Sagitta è gestore, sta ricevendo un elevato apprezzamento da parte del sistema bancario italiano, segno che si tratta di uno strumento che ben risponde alle esigenze del mercato sempre più focalizzato sui crediti Utp e che dovrà affrontare a breve anche il tema dei crediti in Stage 2. Le caratteristiche del nostro fondo, multi asset e multi-originator, con un approccio ‘back to bonis’, si stanno rivelando vincenti e auspichiamo possano essere determinanti nelle scelte strategiche di altre realtà bancarie nei prossimi mesi". Umberto Rasori, Amministratore delegato di Zenith Service, ha commentato: "Siamo lieti di far parte di una squadra che ha creato uno strumento con caratteristiche uniche, in cui la cartolarizzazione di crediti Utp, gestita da Zenith Service in qualità di Master Servicer, ha fatto la differenza grazie a una struttura organizzativa e a una piattaforma tecnologica preparate a gestire questa tipologia di operazioni, occupandosi dell'acquisto dei crediti oggetto di cartolarizzazione, della creazione e della gestione della società veicolo e dello svolgimento delle attività regolamentari". (Com)