Angola: vicepresidente Da Costa in visita nella provincia dello Zaire

- La vicepresidente dell'Angola, Esperança da Costa, è stata in visita nella provincia settentrionale di Zaire, dove ha presieduto la prima sessione della commissione nazionale per la Salvaguardia del Patrimonio culturale. Lo riferisce l'agenzia di stampa di Stato "Angop". Da Costa è stata nel capoluogo Mbanza Kongo e si è informata sui lavori in corso per la costruzione del nuovo Zaire General Hospital e dell'aeroporto di Mbanza Kongo, in fase di realizzazione a circa 30 chilometri a nord della città. Ad accompagnarla una nutrita delegazione ministeriale dei dipartimenti del Territorio, della Cultura, del Turismo, dell'Istruzione, della Pesca e delle Risorse Marine, dei Trasporti, dei Lavori Pubblici, dell'Urbanistica e dell'Edilizia, nonché i Segretari di Stato di alcuni dicasteri ministeriali e i capi di Gabinetto. (Res)