Sardegna: palazzi e pizzeria trasformati in market droga, Polizia smantella 2 gang criminali a Cagliari

- Tre persone arrestate, 28 indagati e due bande criminali smantellate. E' il bilancio di un'operazione della Squadra Mobile della Polizia di Cagliari agli ordini del dirigente Fabrizio Mustaro, in coordinamento con la Dda del capoluogo sardo. A finire in manette sono stati i presunti capi di due associazioni a delinquere specializzate operanti a Cagliari e specializzate nnel traffico di droga, in particolare cocaina, hashish e marijuana. Nel corso dell'indagine, denominata “piazza Castelli” e iniziata nel 2019, che ha poi portato al blitz di oggi, sono state arrestate 17 persone, sequestrati 10 chili di droga e oltre 50mila euro. Le due organizzazioni sono riuscite a rifornire 250 clienti al giorno, trasformando due palazzi e una pizzeria in supermercati della droga. Durante il lockdown per Covid, per non interrompere lo spaccio e evitare il contagio, hanno utilizzato un camper mobile. I due gruppi criminali hanno operato nei quartieri Is Mirrionis e San Michele di Cagliari. Le due piazze di spaccio erano diventate il principale punto di riferimento della distribuzione al dettaglio delle dosi di droga in città. Il gruppo criminale del quartiere San Michele si occupava anche delle vendite all’ingrosso”di ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana, che poi venivano distribuite in altre piazze della città e della provincia. (segue) (Rsc)