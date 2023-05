Sardegna: palazzi e pizzeria trasformati in market droga, Polizia smantella 2 gang criminali a Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elementi investigativi raccolti sinora hanno permesso di individuare due distinti gruppi di presunti trafficanti, uno con base in alcuni palazzi di edilizia popolare di via Castelli, composto da 16 indagati e l’altro operante a San Michele, composto da 6 indagati. La droga, in base alla qualità, veniva denominata kinder, carrera, goldon, messi o nike. La polizia è riuscita a ricostruire l’organigramma del gruppo di Is Mirrionis partendo dalle modalità di spaccio che avvenivano seguendo tecniche standard: impiego di vedette messe all’ingresso dei palazzi con il compito di filtrare i clienti e osservare i dintorni; utilizzo di pusher posizionati nell’androne condominiale dove avveniva materialmente la vendita delle dosi; reclutamento dei custodi incaricati di nascondere il grosso della droga e di persone incaricate di suddividerla e confezionarla in dosi sottovuoto. I due presunti capi di questa associazione, arrestati oggi e messi ai domiciliari, secondo quanto sinora emerso, avrebbero anche organizzato e coordinato tutte le attività illecite e reperito sul mercato le ingenti quantità di droga da smerciare. Inoltre, si sarebbero occupati di mettere a disposizione dei loro sottoposti i difensori in caso di “problemi legali”, specie dopo gli arresti in flagranza, e di stipendiare i pusher per il loro lavoro quotidiano. Le attività di vendita delle dosi iniziavano nel pomeriggio, puntualmente alle 13, e andavano avanti ininterrottamente sino alle 23:30. In una giornata di “lavoro” entravano negli androni non meno di 250 persone, soprattutto giovani, per acquistare le dosi. Il prezzo di ogni dose era di 5 euro per hashish e marijuana e di 30 euro per la cocaina. I pusher venivano pagati 120 euro per ogni giornata di lavoro e non potevano allontanarsi dal loro posto nemmeno per cenare. Non erano ammesse pause e l’organizzazione, quindi, si occupava di fargli consegnare la pizza per la cena. (segue) (Rsc)