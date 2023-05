Sardegna: palazzi e pizzeria trasformati in market droga, Polizia smantella 2 gang criminali a Cagliari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due presunti capi del gruppo di via Castelli avrebbero mantenuto l’assoluto controllo dei sodali e delle attività rimanendo costantemente sulla piazza, anche per risolvere eventuali problemi che potevano nascere: ad esempio litigi durante le cessioni di droga oppure con i pusher, che avrebbero rallentato il ritmo delle vendite. Vi erano giornate nelle quali i clienti erano talmente tanti che i due presunti capi intercettati si preoccupavano per l’ ”assalto che c’era stato” e per la droga che era tutta finita e che andava subito di nuovo procurata in grosse quantità. Oltre ad assegnare gli incarichi, i due avrebbero anche punito con il “licenziamento” gli spacciatori che rubavano le dosi per rivendersele in proprio o si impossessavano di parte degli incassi. Analoghe “punizioni” arrivavano se le vedette si distraevano o se, durante il “servizio”, consumavano droga. Questi comportamenti avrebbero potuto mettere a rischio l’intera attività, specie quando passavano le pattuglie delle forze di polizia per i normali controlli. I due presunti capi si sarebbero occupati anche di cambiare nei supermercati le banconote di piccolo taglio e le monete con cui i clienti pagavano le dosi. Come emerge sinora dalle indagini, tutta l’attività di spaccio era considerata dall’organizzazione un vero e proprio lavoro che dava la possibilità agli indagati e alle loro famiglie di “mangiare”. La presunta associazione di via Castelli si sarebbe rifornita di una parte della droga ricorrendo al sodalizio criminale del quartiere San Michele, che avrebbe fatto capo all’altra persona finita oggi in carcere su ordine del gip. Questa associazione aveva la sua base nell’abitazione dell’arrestato e in una strada del quartiere San Michele. La via veniva indicata convenzionalmente come “cantiere” oppure “caddozzo”. Qui c’era la centrale per la vendita all’ingrosso, mentre in una pizzeria del quartiere, sempre di proprietà dell’arrestato, veniva fatta la vendita al dettaglio delle dosi. (segue) (Rsc)