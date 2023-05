Sardegna: palazzi e pizzeria trasformati in market droga, Polizia smantella 2 gang criminali a Cagliari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dosi venivano consegnate dai pusher dell’organizzazione anche a domicilio, con auto e scooter o a piedi all’interno di borsoni. Anche l’arrestato si sarebbe occupato di vendere le dosi al dettaglio, oltre di contrattare per la vendita di ingenti quantità all’ingrosso e di occuparsi occasionalmente del “taglio” della cocaina. I panetti di droga venivano nascosti in un autolavaggio, in una palestra e in una sauna di proprietà della famiglia dell’arrestato. Il presunto capo del gruppo di San Michele avrebbe organizzato tutta l’attività della filiera: dal reperimento della cocaina, hashish e marijuana, al taglio e confezionamento, dalla vendita all’ingrosso e al dettaglio al reclutamento e consegna ai pusher. L’attività di spaccio non si era interrotta nemmeno durate il lockdown dovuto alla pandemia per Covid 19. Infatti, dopo l’entrata in vigore del decreto “Io resto a casa”, nel marzo 2020, lo spaccio si era spostato dalla pizzeria, chiusa proprio per il decreto, a un camper, che l’arrestato aveva acquistato proprio per non interrompere la vendita e per preservare la sua famiglia da eventuali contagi dal virus. Nell’indagine sono state fondamentali le attività di intercettazione e di videosorveglianza delle due piazze di spaccio. Grazie a diverse microcamere installate dagli investigatori è stato possibile documentare le attività illecite e ricostruire l’organigramma delle associazioni. Nell’operazione di oggi sono stati impiegati 150 agenti della polizia di Cagliari, del reparto prevenzione crimine Sardegna di Abbasanta, il nucleo cinofili di Abbasanta e un elicottero del reparto volo di Abbasanta. (Rsc)