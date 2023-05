Imprese: Confindustria Varese, in lieve calo i presiti al settore manifatturiero locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornando allo stock dei prestiti all'industria varesina, il -1,2 per cento registrato a fine 2022 è un dato in linea con un generale arretramento che emerge anche a livello regionale e nazionale, ma con trend diversi. Il dato varesino è migliore del -2 per cento italiano, ma peggiore rispetto ad un -0,3 per cento medio lombardo. Questo a fronte, invece, di un costante calo delle sofferenze pari, a dicembre 2022, a 48 milioni di euro. La situazione, sotto questo punto di vista, è in costante miglioramento. Basti pensare che solo un anno fa, al 31 dicembre 2021, lo stock di credito deteriorato in provincia di Varese ammontava a 92 milioni di euro. A fine 2020 si registravano livelli pari a 171 milioni di euro. Se si sposta la lancetta del confronto ancora più indietro, allo stesso periodo del 2019, le sofferenze, in valore assoluto, nel Varesotto sono diminuite di -175 milioni di euro. A livello percentuale oggi le sofferenze creditizie dell'industria varesina rappresentano l'1,3 per cento dei prestiti, un dato, in linea con la quota di credito deteriorato sia a livello lombardo (1 per cento), sia a livello nazionale (1,2 per cento). Altro parametro che la nuova rilevazione del Cetro Studi di Confindustria Varese prende in considerazione, e che terrà costantemente monitorato, è quello del "Tasso annualizzato di ingresso in sofferenza", ossia le velocità con cui si formano le nuove sofferenze. Il dato varesino al 31 dicembre 2022 era pari a 0,63 per cento. Un dato, dunque, migliore sia di quello lombardo di 0,66 per cento, sia di quello nazionale pari a 0,92 per cento. (Com)