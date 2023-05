Maltempo: Paita (Azione-Iv), Genova testimonia funzionamento di Italia Sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Genova “è la testimonianza concreta di quanto ha funzionato bene Italia Sicura. Abbiamo messo in sicurezza uno dei fiumi più pericolosi d'Italia, il Bisagno, salvando vite umane. E lo abbiamo potuto fare perché c'era quella struttura di missione, poi smantellata da Conte". Lo ha affermato la presidente del gruppo Azione-Italia viva al Senato, Raffaella Paita, ospite a “Omnibus” su La7. "A grande maggioranza il Senato – ricorda Paita – ha votato per il ripristino di quella struttura tecnica di missione, stiamo aspettando che il governo faccia qualcosa. Di una classe politica che si divide tra chi difende gli imbrattatori di monumenti e chi nega il cambiamento climatico il paese non ha bisogno. Ci serve una struttura, la si chiami Italia Sicura o come si vuole, che garantisca investimenti costanti e stabili sulla messa in sicurezza del territorio", ha concluso la senatrice. (Rin)