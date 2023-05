Spagna: presidente Madrid Ayuso, Bildu è l'Eta e non il suo erede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito indipendentista basco Eh Bildu "non è l'erede dell'Eta ma è l'Eta che è viva, è al potere, vive grazie ai nostri soldi, mina le nostre istituzioni, vuole distruggere la Spagna". Lo ha affermato la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, in un incontro organizzato dall'agenzia di stampa "Europa Press", sottolineando che l'organizzazione terroristica ed i suoi "complici nazionalisti sono stati il caso più brutale nella storia della Spagna". La leader del Partito popolare ha spiegato che "decine di migliaia di baschi e le loro famiglie sono stati cacciati, uccisi, minacciati, rapiti, estorti con la cosiddetta tassa rivoluzionaria, o le loro imprese sono state prese di mira in modo che dovessero chiudere, o in modo che i loro vicini li emarginassero". Per Ayuso è per questo che in molti comuni baschi "vige ancora la legge del silenzio". Secondo la presente di Madrid il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ha aperto le prime "brecce" con gli ex presidenti del governo, Felipe Gonzalez e Jose Luis Rodiguez che hanno "stretto patti con i terroristi, i sostenitori dell'indipendenza e l'ultrasinistra bolivariana". Per Ayuso, tuttavia, l'attuale premier, Pedro Sanchez, "ha superato tutte le linee rosse dell'indegnità". "Prima hanno imbiancato gli assassini e i loro complici e poi hanno travestito il Bildu da partito democratico. Si arrogano il diritto di decidere cosa è o non è un crimine per costruire un sistema giudiziario su misura per i loro interessi", ha detto attacco la presidente popolare della capitale. (Spm)