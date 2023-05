Pa: Barachini, lavorare su soluzioni innovative e social per comunicazione istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grande apertura delle istituzioni alla trasparenza e ad una comunicazione chiara “non sempre è compresa. Paradossalmente si sta assistendo ad una percezione di meno trasparenza: le istituzioni si aprono ma il cittadino ha la percezione di non ricevere tutto il messaggio e in questo c’è una responsabilità di tutte le filiere della comunicazione”. Lo ha affermato il sottosegretario di Stato con delega all’Editoria, Alberto Barachini, intervistato questa mattina nell’ambito del Forum della Pubblica amministrazione, in corso a Roma. Parlando di trasparenza e comunicazione, il sottosegretario ha rimarcato il “tentativo e lo sforzo delle istituzioni ad aprirsi alla valutazione del cittadino” ma esiste un problema relativo “alla piattaforma su cui comunichiamo”. Questo perché il pubblico della comunicazione istituzionale, in passato, “era prevalentemente quello televisivo e dei quotidiani mentre oggi non è più così. Per raggiungere un pubblico che va dai 16 ai 25 anni - ha aggiunto - bisogna lavorare sulle piattaforme social” e dunque essere “aperti a soluzioni innovative di condivisione ed elaborazione del messaggio” istituzionale da comunicare. Di certo “la politica ha una forte responsabilità nel messaggio istituzionale perché deve essere capace di dividere due fronti: il messaggio istituzionale ha alcune caratteristiche di equilibrio e trasparenza mentre il messaggio politico è un’altra forma di comunicazione”. (Rin)