Taiwan: Cina avverte, Partito progressista rinunci a “indipendenza” se vuole evitare guerra

- Il Partito progressista democratico (Ppd), al potere a Taiwan, farebbe meglio ad abbandonare le sue istanze “indipendentiste” dalla Cina se vuole evitare guerre nello Stretto. Lo ha dichiarato ieri il portavoce dell’ufficio cinese delegato agli affari dell’isola, Ma Xiaoguang, durante una regolare conferenza stampa. La Cina non ha innalzato il livello della “minaccia” nell’area, la cui stabilità è piuttosto compromessa dalle iniziative della forza politica taiwanese, ha detto il portavoce. “Alimentando lo scontro nello Stretto e agendo come una pedina delle forze straniere, (il Partito progressista democratico) sta gradualmente trascinando l’isola in una guerra”, ha aggiunto. (Cip)