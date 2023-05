Cina-Tagikistan: premier Li incontra Rahmon, allineare ulteriormente strategie di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina intende allineare ulteriormente la sua strategia di sviluppo con il Tagikistan, rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e condividere le opportunità offerte dal processo di modernizzazione nazionale. Lo ha dichiarato il primo ministro cinese, Li Qiang, al termine di un colloquio avuto ieri a Pechino con il presidente tagiko, Emomali Rahmon. I due Paesi dovrebbero “ampliare continuamente la torta della cooperazione e offrire benefici tangibili ai rispettivi popoli”, ha detto Li. La Cina sollecita dunque la cooperazione della controparte per rafforzare la cooperazione d’alta qualità nell’ambito della Nuova via della seta (Bri, Belt and road initiative) e ottimizzare l’apparato commerciale. Tra i settori di cooperazione, il premier cinese ha menzionato anche agricoltura, connettività, parchi industriali, assistenza sanitaria e istruzione. A livello regionale, Pechino auspica che Dushanbe promuova “attivamente” le relazioni tra la Cina e l’Asia centrale. (Cip)