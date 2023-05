Cina-Kirghizistan: Xi riceve omologo Japarov, pronti a rafforzare relazioni di buon vicinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disposta a collaborare per promuovere una relazione amichevole e di buon vicinato con il Kirghizistan, che sotto la guida del presidente Sadyr Japarov continuerà ad ottenere “nuovi risultati”. Lo ha dichiarato il presidente Xi Jinping al termine di un colloquio avuto oggi con Japarov a a Xi’an, nella Cina nord-occidentale. “Le intese che abbiamo raggiunto lo scorso anno sono state efficacemente attuate e hanno impresso un forte slancio allo sviluppo delle relazioni bilaterali”, ha detto Xi, che si è detto pronto a promuovere una cooperazione a tutto tondo per contribuire allo sviluppo e alla rivitalizzazione dei rispettivi Paesi. Japarov è arrivato ieri nel capoluogo della provincia dello Shaanxi per partecipare al summit Cina-Asia centrale, presieduto oggi e domani da Xi. (Cip)