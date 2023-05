Cina-Australia: ripristinate importazioni di legname da Canberra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha ripristinato oggi le importazioni di legname dall’Australia, e continuerà a portare avanti i colloqui per una futura visita del primo ministro Anthony Albanese a Pechino. Lo ha dichiarato l’ambasciatore cinese a Canberra, Xiao Qian, in un punto stampa, aggiungendo che le squadre diplomatiche dei due Paesi stanno stabilendo una data consona ad entrambi i governi. Il commercio di legname era stato sospeso nel 2020, dopo che le dogane cinesi hanno affermato di avere rinvenuto parassiti su diversi lotti spediti dai porti australiani. L’interruzione al commercio di legname rientra nella serie di divieti ufficiosi imposti tre anni fa dalla Cina agli scambi commerciali con l’Australia, dopo che Canberra ha bandito Huawei da una gara per la realizzazione della rete nazionale 5G e ha chiesto un'inchiesta in seno all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sull'origine del Covid-19 e su presunte operazioni d'insabbiamento da parte di Pechino. (Cip)