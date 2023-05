Taiwan: presidente parlamento dagli Usa, Cina punta a “egemonia mondiale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan non è l’obiettivo finale della Cina, che punta a conquistare l’egemonia sull’Europa, le Americhe e sul resto del mondo. Lo ha detto il presidente del parlamento taiwanese, You Si-kun, in un discorso pronunciato ieri presso il think tank statunitense Hudson Institute, con sede a Washington. “Se non si considerano seriamente le minacce da parte della Cina, un futuro oscuro attende l’umanità intera”, ha detto You, secondo cui garantire la sicurezza di Taiwan equivale a "proteggere l’interesse pubblico globale". (Was)