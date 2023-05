Sanità: da studio Monzino emerge possibile efficacia farmaci per modulare il calcio contro cardiomiopatia aritmogena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro studio dimostra per la prima volta che anche le cellule stromali da paziente con Acm mostrano alterazioni spontanee nei livelli di calcio rispetto alle cellule di un soggetto sano. La deregolazione della normale omeostasi del calcio contribuisce all'aumentata capacità di differenziamento in adipociti (cellule adipose) e miofibroblasti (responsabili della fibrosi) delle cellule stromali cardiache, promuovendo così un rimodellamento anomalo del tessuto cardiaco, caratteristico dei cuori con Acm. Da un lato infatti un cuore "grasso", cioè ricco di cellule adipose, non conduce gli stimoli elettrici e dall'altro un cuore "fibrotico" si contrae meno. Il differenziamento anomalo delle stromali Acm era già stato osservato in studi precedenti, ma non ne conoscevamo il meccanismo. Ora abbiamo capito che alla base di questo processo patologico c'è l'alterazione dei livelli di calcio, aprendo la via ad un possibile approccio terapeutico" spiega Elena Sommariva, ricercatrice Monzino e coautrice della pubblicazione. "Con questa ricerca abbiamo fornito una prova di concetto che dei farmaci modulatori del calcio potrebbero essere efficaci contro la Cardiomiopatia Aritmogena" commenta Angela Serena Maione, ricercatrice Monzino e prima firmataria del lavoro. Agendo farmacologicamente sulle proteine che regolano il contenuto di calcio nelle cellule stromali, abbiamo ottenuto una riduzione del differenziamento fibro-adipogenico. In particolare, abbiamo dimostrato l'efficacia del farmaco Flecainide, già in uso in clinica per il trattamento delle aritmie (e quindi attivo sui cardiomiociti), sul differenziamento fibro-adipogenico. Complessivamente, i nostri risultati estendono le conoscenze sulla disregolazione del calcio nella cardiomiopatia aritmogena al compartimento cellulare stromale, come meccanismo causativo delle loro alterazioni. Dimostrano inoltre una nuova modalità d'azione della Flecainide su un nuovo bersaglio terapeutico". (Com)