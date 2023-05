Autonomia: Calderoli, presenterò in Cdm provvedimento a tutela aree insulari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo "è definire una legislazione quadro che per lo sviluppo delle Isole minori agevoli le politiche di intervento pubblico in settori diversi e in una prospettiva non esclusivamente economica, ma anche culturale e sociale". Lo ha assicurato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, riesponendo in Senato a un'interrogazione del M5s sulla compiuta attuazione del principio di insularità. In sede di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione "si è recuperato a vario titolo il riferimento all’insularità" per "un'effettiva parità con i cittadini della terraferma" nel "godimento di diritti individuali e inalienabili", ha spiegato. Nel riconoscere che le Isole minori "presentano situazioni di svantaggio su trasporti, ambiente, ridotta attività economica, scarsità di lavoro e problemi demografici", il ministro ha poi annunciato che per ovviare alla frammentazione legislativa si appresta a "presentare in Consiglio dei ministri" un disegno di legge a "tutela delle aree insulari per superare i divari geografici, amministrativi e dei servizi".(Rin)