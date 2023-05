Industria: Lega, settore autotrasporti fondamentale, no furore ideologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria automobilistica costituisce un settore di fondamentale importanza per l'economia dell'Ue, producendo oltre il 7 per cento del Pil. Così in una nota i senatori della Lega Gian Marco Centinaio, vicepresidente a palazzo Madama, Elena Murelli, relatrice della proposta di regolamento europeo, e Claudio Borghi. “È essenziale rivedere le tempistiche proposte per il raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 e al 2040 dei veicoli pesanti. Necessario, inoltre, attraverso un corposo e strutturale piano di incentivi pubblici a livello europeo, rendere sostenibili gli investimenti che si troverà ad affrontare il comparto dell'autotrasporto, cosicché le imprese utilizzatrici dei veicoli pesanti possano far fronte alle impegnative sfide della decarbonizzazione e al raggiungimento degli obiettivi di neutralità delle emissioni di carbonio nel 2050. Come Lega, riteniamo – concludono gli esponenti leghisti – che il tema della transizione ecologica debba essere affrontato in modo serio e pragmatico e rifiutiamo, quindi, il furore ideologico di Verdi e Socialisti. Pertanto, si 'rispedisce' all'Europa il regolamento con una proposta contraria e motivata: la strada da percorrere deve essere realistica e non a scapito della nostra economia". (Rin)