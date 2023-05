Egitto: il presidente Al Sisi in Arabia Saudita per partecipare al vertice della Lega araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica d’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, si è recato in Arabia Saudita per partecipare al vertice della Lega araba che si terrà domani nella città di Gedda. Secondo quanto riferito dal portavoce della presidenza della Repubblica, Ahmed Fahmy, la partecipazione del presidente Al Sisi al vertice si inserisce nel quadro della costante volontà dell'Egitto di rafforzare e sviluppare le relazioni con i Paesi arabi. Inoltre, Il Cairo continua a profondere sforzi per incoraggiare meccanismi di azione congiunta a beneficio di tutti i popoli arabi. A detta del portavoce, l’incontro di Gedda mira a migliorare il livello di consultazione e coordinamento tra i Paesi arabi sugli sforzi per preservare la sicurezza e la stabilità nella regione, soprattutto alla luce dell’escalation delle crisi a livello regionale e internazionale.(Cae)