Ghana: debito, Fmi approva linea di credito da 3 miliardi di dollari (2)

- A dicembre il governo ghanese aveva annunciato di essere costretto a sospendere i pagamenti della maggior parte del suo debito estero, andando di fatto in default. In una nota, il ministero delle Finanze di Accra aveva precisato che il governo non avrebbe potuto ripagare i debiti, compresi gli eurobond, i prestiti commerciali e la maggior parte dei prestiti bilaterali, definendo la decisione una "misura di emergenza provvisoria". Il governo "è pronto ad avviare discussioni con tutti i suoi creditori esterni per rendere sostenibile il debito del Ghana", si leggeva nel documento. Dopo il declassamento da parte di diverse agenzie di rating del credito, timorose che Accra non potesse più emettere Eurobond, la sospensione dei pagamenti del debito ha lanciato un concreto allarme a livello internazionale sullo stato precario dell'economia ghanese. Si prevede che la prima tranche del credito approvato dall'Fmi, pari a circa 600 milioni, sarà versata al Ghana il prima possibile. (Res)