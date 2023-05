Ecuador: Lasso su scioglimento parlamento, sventato un piano "macabro" di attacco a istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sciogliendo il Parlamento è stato impedito un piano "macabro" per impossessarsi delle istituzioni dello Stato. Lo ha detto il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ripercorrendo - nel corso di un'intervista alla "Cnn" - le tappe che hanno portato alla decisione di riportare il Paese ad elezioni generali, nel giorno in cui il Parlamento avrebbe dovuto sottoporlo a un "giudizio politico" per un caso di presunto peculato. "Avendo sciolto l'Assemblea nazionale ha perso efficacia questo piano macabra per prendere il controllo delle istituzioni dello Stato, per dare visibilità al ritorno di un presidente che è stato condannato per corruzioni dalla Corte nazionale di Giustizia e che non vuole scontare la pena di otto anni", ha detto Lasso rimandando all'ex capo dello Stato, il socialista Rafael Correa, da anni riparato in Belgio. "Avevano messo nel mirino prima me, poi la procura, poi le autorità contabili e le altre istituzioni", ha aggiunto. (segue) (Brb)