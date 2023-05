Ecuador: Lasso su scioglimento parlamento, sventato un piano "macabro" di attacco a istituzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 17 Lasso ha sciolto il Parlamento e convocato nuove elezioni applicando l'articolo 148 della Costituzione. Subito dopo ha firmato un decreto per la riforma tributaria. “Ho firmato il primo decreto legge di urgenza economica per ridurre le tasse, rafforzare l'economia di 460mila famiglie ecuadoriane con quasi 200 milioni di dollari torneranno nelle loro case", ha detto il presidente nel suo messaggio alla nazione. In attesa di nuove elezioni, il presidente può firmare decreti che entrano in vigore senza l'approvazione del Parlamento, ma solo previo un duplice intervento della Corte Costituzionale: questa dovrà infatti assicurarsi che il decreto sia su temi di "urgenza economica", gli unici compatibili con la situazione di emergenza data dalla vacanza del potere legislativo, e quindi che non sia in contrasto con la Carta. (Brb)