Imprese: ministero, Garante prezzi convoca commissione di allerta rapida per 25 maggio su prodotti infanzia

24 luglio 2021

- Su indicazione del ministro Adolfo Urso è stata convocata per il 25 maggio alle ore 14:30 la Commissione di allerta rapida per un’analisi sulle dinamiche di prezzo di alcuni prodotti per l’infanzia e per la cura della persona, in particolare, assorbenti, pannolini, latte, seggiolini auto per bambini, per i quali il governo, con legge di bilancio per l’anno 2023, ha previsto dal primo gennaio scorso la riduzione dell’aliquota Iva al 5 per cento. Alla riunione, che si terrà presso Palazzo Piacentini, saranno presenti – riferisce una nota – il sottosegretario con delega ai consumatori, Massimo Bitonci, e i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate oltre i membri di diritto. (Rin)