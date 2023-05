Siria: Osservatorio, milizie filo-iraniane portano armi a est di Aleppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie filo-iraniane hanno portato nelle loro postazioni militari nella periferia orientale di Aleppo due camion carichi di missili e di lanciarazzi a corta e media gittata di produzione della Repubblica islamica, oltre a munizioni e mezzi militari. Lo ha dichiarato l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una fitta rete di contatti sul campo. Gli equipaggiamenti sono quindi giunti nella base militare del villaggio di Habbouba, a est di Aleppo, nelle vicinanze di un’area controllata dalle Forze democratiche siriane (Fds, a maggioranza curda), situate sulla sponda opposta del fiume Eufrate. In particolare, i due camion sono partiti dalla regione di Al Mayadeen, nella campagna orientale di Deir ez-Zor, e sono arrivate alla base di Habbouba sotto la supervisione della divisione afgana dei Fatimidi (chiamati anche Hezbollah afgani), che si considerano una formazione creata dall’Iran. Secondo il Sohr, i Fatimidi continuano a reclutare combattenti siriani a est di Aleppo in cambio di somme di denaro, sfruttando le difficili condizioni economiche nel Paese. (Lib)