Autonomia: Gasparri (FI), da Senato nessuna modifica di nessun dossier

20 luglio 2021

- "Mi corre l'obbligo di precisare che non c’è stata alcuna modifica di nessun dossier da parte del Senato in verità, perché se no restano agli atti informazioni non esatte". Lo ha puntualizzato in Aula il presiedente di turno del Senato, Maurizio Gasparri, a chiosa dell’affermazione della senatrice Sabrina Licheri (M5s) che aveva richiamato la vicenda della bozza a cura del Servizio bilancio del Senato che esprimeva criticità in relazione al disegno di legge sull’Autonomia differenziata.(Rin)