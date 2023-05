Roma: Mennuni (Fd'I), parteciperò con entusiasmo alla Marcia nazionale per la Vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aderisco con convinzione ed entusiasmo alla Marcia Nazionale per la Vita, che si terrà sabato 20 maggio a Roma. L'evento ha come grande obiettivo, tutelare la vita fin dal concepimento e valorizzare la famiglia. Lo dichiara Lavinia Mennuni, senatore di Fratelli d'Italia. "Nel 2011 ebbi l'onore ed il piacere di promuovere ed inaugurare la prima Marcia, in quanto delegato del sindaco per le Pari opportunità e per i Rapporti con il mondo cattolico. Dobbiamo continuare ad impegnarci in favore del diritto più importante, in quanto sottende tutti gli altri, quello alla vita". "Insieme agli obblighi morali che mi spingono a partecipare - prosegue -, si sono aggiunte necessità strategiche per il futuro dell'Italia, che vede un drastico calo delle nascite con conseguenze disastrose negli anni a venire. Oltre ad adottare provvedimenti di natura sociale ed economica è bene che la politica incoraggi movimenti culturali di questo tipo, per porre sempre al centro del dibattito istituzionale il valore alla famiglia, nucleo fondante della nostra società".(Com)