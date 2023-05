Viabilità: Aspi, su A4 annullata la chiusura della stazione di Palazzolo, prevista dalle 21 di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società Autostrade comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura della stazione di Palazzolo, prevista dalle 21 di questa sera, giovedì 18, alle 5 di venerdì 19 maggio. Rimane confermata, come da programma, la chiusura totale della stazione di Ospitaletto, in entrata e in uscita, dalle 21 di venerdì 19 alle 5 di sabato 20 maggio. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rovato o di Brescia ovest. (Com)