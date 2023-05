India: Kiren Rijiju rimosso da ministro del Diritto e della giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kiren Rijiju è stato rimosso da ministro del Diritto e della giustizia dell’India. Il ministero è stato affidato ad Arjun Ram Meghwal, col titolo di ministro di Stato con carica indipendente, ovvero di sottosegretario con responsabilità del dicastero. Meghwal è anche sottosegretario agli Affari parlamentari. Rijiju è stato nominato ministro delle Scienze della Terra, al posto di Jitendra Singh, che mantiene gli altri incarichi di sottosegretario nell’ufficio del primo ministro, sottosegretario al Personale, reclami pubblici e pensioni e sottosegretario per i dipartimenti dello Spazio e dell’Energia atomica. Le nomine sono state comunicate da una nota della presidenza della Repubblica. Rijiju, Meghwal e Singh sono tutti esponenti del Partito del popolo indiano (Bjp) del premier Narendra Modi. Lo spostamento di Rijiju, secondo ricostruzioni della stampa indiana, è legato alle sue esternazioni degli ultimi mesi sulla magistratura, in cui ha messo in discussione il sistema collegiale di nomina dei giudici e la divisione dei poteri tra esecutivo e giudiziario. Rijiju, su Twitter, ha ringraziato Modi per il privilegio che gli ha concesso di servire come ministro del Diritto e della giustizia e si è detto ansioso di ricoprire, “con lo stesso zelo e rigore”, il nuovo incarico.(Inn)